Fast zwei Jahre nach dem Boykott hat das Amtsgericht Mühlhausen am Dienstag sechs Schulschwänzer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in den Jugendarrest geschickt. Weitere drei Betroffene müssen ebenfalls für eine Woche in den Arrest in Arnstadt; sie hatten nach Corona-Verstößen im letzten Frühjahr die Arbeitsauflagen ignoriert.