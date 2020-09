Im neuen Freibad am Mühlhäuser Schwanenteich sind am Freitag die ersten Gäste begrüßt worden. Punkt 10 Uhr standen mehr als 50 Neugierige am Eingang; in der ersten Stunde wurden 163 Gäste gezählt. Bei 18 Grad Wasser und 22 Grad Lufttemperatur testeten allein vier Klassen aus der Mühlhäuser Pestalozzischule die beiden Becken, den Sprungturm und die große Wasserrutsche. Schwimmmeister Martin Schlenkrich schaute aufmerksam vom Aufsichtsturm zu.

Die Rutsche im Test Bildrechte: MDR/Claudia Götze