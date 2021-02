In der Nacht zum 24. Februar 2018 war in dem Haus in der Wanfrieder Straße/Ecke Lindenbühl ein Brand ausgebrochen. Sieben der 16 Bewohner, darunter auch ein Baby, wurden durch Rauch verletzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits Nachbarn mit Leitern die Bewohner gerettet. In dem Haus, in dem sich auch muslimische Gebetsräume befanden, fanden die Ermittler später mehrere Brandherde und brandfördernde Substanzen.