Mühlhausen will das Gelände an der Burg umgestalten. Dafür sind mehr als eine Million Euro vorhanden. Wie Bürgermeisterin Beate Sill (Parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, werden noch bis zum kommenden Frühjahr Ideen gesucht. In einem europaweiten Planungswettbewerb sollen Vorschläge für das 1,5 Hektar große Gelände eingereicht werden.

Bereits am Donnerstagabend hatten sich Anwohner, Stadträte und Behördenmitarbeiter getroffen, um in Gesprächsrunden Vorschläge für die ungenutzte Freifläche an der Kaufhalle, für Wege und Grünflächen zu sammeln. Viele wünschten sich den Erhalt des Wäldchens, mehr Grün an ihrem Wohnblock, mehr Platz für Rad- und Rollstuhlfahrer, zusätzliche Treffpunkte sowie weniger dunkle Ecken.