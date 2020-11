In der Mühlhäuser Innenstadt gibt es seit Dienstag kostenloses Internet. Wie Stadtsprecherin Anke Pfannstiel MDR THÜRINGEN sagte, sind 20 innerstädtische WLAN-Hotspots einsatzbereit. Diese befinden sich unter anderem am Frauentor, am Steinweg, in der Linsenstraße, am Untermarkt und Bachplatz. Auch in der Marienkirche, im Kulturhistorischen Museum, in der Brotlaube und in der Kornmarktkirche kommt man kostenfrei ins Internet. Wegen Lieferschwierigkeiten haben sich die kostenlosen Zugänge um zehn Wochen verzögert.

Seit Dienstag sind die kostenlosen Hotspots in Mühlhausen einsatzbereit. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO