Defekte Straßenlaternen, Schlaglöcher und Müll im Stadtgebiet waren die häufgsten Meldungen.

Dann geht es meist sehr schnell: Die gemeldeten Mängel werden direkt an die zuständigen Kollegen der verschiedenen Fachbereiche weitergeleitet. Jeder Mangel wird geprüft und je nach Art des Mangels kurz- oder mittelfristig behoben. Am schnellsten geht es bei defektem Straßenlicht; das dauert oft nur ein bis zwei Tage. Schäden an Straßen und Fußwegen werden in den laufenden Arbeitsplan aufgenommen oder in die langfristige Planung.



Nicht alle Mängel kann die Stadtverwaltung selbst beheben. So werden Meldungen zu Müllablagerung an den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis oder zu defekten Ampeln sowie löchrigen Bundesstraßen an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr weitergegeben.