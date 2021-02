Mit einem außergewöhnlichen Glockengeläut wird am Dienstagabend der 800. Geburtstag der Mühlhäuser Marienkirche gefeiert. Die Glocken von neun Kirchen der Stadt sind ab 18 Uhr zunächst für fünf Minuten zu hören. Anschließend läuten die drei Glocken der Marienkirche allein für weitere fünf Minuten.

In der kirchenreichen Stadt Mühlhausen hat die Marienkirche eine Sonderrolle; sie prägt mit dem grün schimmernden Kupferdach wie kein anderes Gotteshaus das Stadtbild. Dass in den 1990er-Jahren auch noch festgestellt wurde, dass ihr Mittelturm mit fast 87 Metern der höchste in Thüringen ist, erfüllt die Mühlhäuser mit besonderem Stolz.