Nach der Messerstecherei am Wochenende in Mühlhausen hat die Polizei einen 23 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann sei am Montagabend in einem Supermarkt in Mühlhausen aufgegriffen worden, teilten die Beamten mit. Ob es sich um den Täter handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu möglichen Mittätern dauern an.

Am Wochenende gab es in Thüringen Messerangriffe in Gotha und Mühlhausen. (Symbolbild) Bildrechte: imago/blickwinkel