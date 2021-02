Der Mängelmelder in Mühlhausen wird sehr gut angenommen. Die Bürgerinnen und Bürger nutzen das Online-Portal rege, um schnell, unkompliziert und zielgerichtet auf Schäden, Schmutz oder Störungen hinzuweisen. Nach einem Jahr fällt das Fazit von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) durchweg positiv aus. Es habe keinen unlösbaren Fall gegeben. Die Kolleginnen und Kollegen aus Rathaus und anderer Behörden tun ihr Bestes, um die Mängel so zeitnah wie möglich zu beseitigen.

Fast jeder vierte Mangel betraf defekte Straßenlaternen; 78 Mal ging es um Müll und Dreck. Fast genauso oft wurden Schäden an Straßen, Rad- und Gehwegen sowie Schlaglöcher in das Online-Portal eingetragen.

Dann geht es meist sehr schnell: Die gemeldeten Mängel werden direkt an die zuständigen Kollegen der verschiedenen Fachbereiche weitergeleitet. Jeder Mangel wird geprüft und je nach Art des Mangels kurz- oder mittelfristig behoben. Am schnellsten geht es bei defektem Straßenlicht; das dauert oft nur ein bis zwei Tage. Schäden an Straßen und Fußwegen werden in den laufenden Arbeitsplan aufgenommen oder in die langfristige Planung.