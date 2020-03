Vor neun Monaten sah es in mehreren Klassenräumen noch so aus.

Vor neun Monaten sah es in mehreren Klassenräumen noch so aus. Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Neun Monate nach einem verheerenden Wasserschaden ist das Evangelische Schulzentrum in Mühlhausen komplett wieder hergestellt. Wie Leiterin Annika Burkhardt am Montag MDR THÜRINGEN sagte, kann ab Dienstag auch der am stärksten beschädigte Raum wieder für den Werkunterricht genutzt werden.

Die meisten anderen Räumen waren bereits zu Beginn und während des ersten Schulhalbjahres wieder hergerichtet worden. Nach dem Platzen eines Schlauches an einem Waschbecken in der dritten Etage waren im Mai 2019 über viele Stunden 80 Kubikmeter Wasser in das Schulgebäude geflossen. In drei betroffenen Etagen mussten Wände und Böden in Räumen und Fluren ausgetauscht werden.