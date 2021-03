Leere Schaufenster in der Innenstadt. Auch das mittelalterliche Mühlhausen hat mit diesem Problem zu kämpfen. "Und das auch nicht erst, seit es Corona gibt", sagt Stadtplaner Christoph Reimann. Trotzdem müsse man innerhalb der Stadt differenzieren. Damit Ladenlokale in der Fußgängerzone "Steinweg" erhalten bleiben, setzt die Stadt auf Zwischenlösungen wie Kunst und Dienstleistungen.

Aus Sicht von Hausbesitzer Georg Bischoff ist es wichtig, den Leerstand recht schnell zu beenden. Seit Anfang Januar stand das Friseurgeschäft in seinem Haus in der Holzstraße leer. Weil niemand den Laden als Nachmieter weiternutzen wollte, hat er das Schaufenster in kurzer Zeit umgebaut. Auch das Straßenbild sollte wieder in Ordnung sein. Dass es viele Jahre ein Laden war, sieht man nun nicht mehr.