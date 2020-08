Keine Karussells, keine Musikschau und kein Umzug. Doch die 143. Stadtkirmes in Mühlhausen fällt trotz coronabedingter Absage nicht ganz aus. In vielen der 28 Kirmesgemeinden wird sie intern, ohne Publikum und damit ganz anders als sonst gefeiert. Der Traditionsverein "Mühlhäuser Heimatfeste" hat auch die Mühlhäuser dazu aufgefordert, sich trotz der Corona-Vorgaben "das Feiern nicht nehmen" zu lassen. "Stellen Sie Tische und Stühle mit Ihren Nachbarn, Freunden und Vereinen zusammen und genießen sie Kirmeskuchen und Kirmesbierchen", lautet die Kirmesbotschaft des Vereins. Button für die 143. Mühlhäuser Stadtkirmes Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Der Veranstalter und die Stadt hatten bis zuletzt gehofft, dass die erste Absage seit 74 Jahren verhindert werden kann. Doch bis zu 100.000 Gäste an neun Kirmestagen wären ein zu hohes Risiko für alle gewesen. Bei der Musikschau, auf dem Rummelplatz, in den Zelten können keine Abstandsregeln eingehalten werden. Auch beim traditionellen Frühschoppen am Kirmesmontag wäre ein Hygienekonzept undenkbar gewesen.

Kirmesgemeinden feiern individuell

Nach der Absage haben sich viele Kirmesgemeinden entschlossen, dieses Mal intern und nur am Wochenende zu feiern. Auf Hinterhöfen und in ihren festen Kirmesbuden wollen sie hinter verschlossenen Türen die Kirmestradition "in kleinem Stil" pflegen - mit Voranmeldungen, Gästelisten und Hygienekonzepten. Einige Gemeinden lassen das Fest komplett ausfallen; andere wie "Vogteier Platz", "Ammerbrücke" oder "Rimbach" feiern einen Abend; die "Untere Weinbergstraße", "Mönchgasse", "Victoriastraße" und "Weinbergstraße/Graßhoffstraße" sogar länger.

Was bleibt, ist der traditionelle Kirmesgottesdienst am Sonntag, wo erstmals auch die Kirmesakteure dabei sein können. Zu diesem Zeitpunkt sind sie normalerweise immer mit der Vorbereitung des großen Umzugs beschäftigt. Auch das traditionelle Orgelkonzert in der Petrikirche am zweiten Kirmeswochenende findet statt. Den traditionellen Zwetschgenkuchen gibt es auf jeden Fall. Bäckermeister Frank Marx präsentiert schon mal ein Exemplar davon. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Auf ihren Zwetschenkuchen müssen die Mühlhäuser nicht verzichten; für ausreichend Nachschub sorgen die Bäcker der Stadt schon seit einigen Tagen. Die Mühlhäuser Spielleute wollen am Sonntag früh durch die Straßen ziehen und mit dem "Ständchen" an einem weiteren Brauch erinnern. Mit ihrer Musik wollen sie auch tagsüber Kirmesgefühle wecken und für ihr Publikum spielen - hinter Trassierbändern oder Klebemarkierungen. Auch wenn nicht alles Kirmesgemeinden mitmachen werden: Ein Transparent muss wenigstens sein. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Bis zum eigentlichen Kirmesstart sollen auch geschmückte Kirmesbäume im Stadtgebiet und auf Privatgrundstücken ein Zeichen setzen: Die deutschlandweit größte Stadtkirmes lebt und darf nicht vergessen werden. Deswegen hängt seit Sonntagabend an der Wanfreider Straße das erste Banner. Die dazu gehörende Kirmesgemeinde feiert in diesem Jahr nicht.