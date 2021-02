Der Mühlhäuser Oberbürgermeister Johannes Bruns beschwert sich bei der Kommunalaufsicht des Unstrut-Hainich-Kreises über den Stadtrat. Das kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Sitzung des Kommunalparlaments an. Zuvor hatte es der Stadtrat mit knapper Mehrheit abgelehnt, seinen Beschluss für eine eigene Kasse mit der Bezeichnung "Verfügungsfonds" zurückzunehmen.