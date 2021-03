Zitate, Gedichte, Monologe und Dialoge aus den eigenen Inszenierungen abgeschrieben und schön gestaltet: Die Theaterwerkstatt 3K in Mühlhausen hat ganz viel "Kultur to go" in Gläsern und Tüten verpackt. "Nicht fehlen durfte der Zauberlehrling", sagt Theaterchefin Diana Floetenmeyer. Da erinnere sich jeder Erwachsene sofort an seine Schulzeit. Das Interesse am "Glas Kultur" ist gut. Die ersten 30 Gläser waren schnell vergriffen. Die 50 Tüten sind ebenfalls auf 100 aufgestockt worden. Wie am Laufband seien die Tüten gefüllt worden, so Floetenmeyer.