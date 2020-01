Mühlhausen Als Kind den Untergang der "Gustloff" überlebt

Mit mindestens 10.000 Menschen an Bord verließ am 30. Januar 1945, kurz nach der Mittagszeit die "Willhelm Gustloff" den Hafen vom heutigen Gdynia. Es waren zumeist Zivilisten, aber auch Wehrmachtsangehörige, die aus Ostpreußen vor der heranrückenden russischen Armee flüchteten. Für die meisten Passagiere wurde das Schiff zum Grab. Um 21:16 Uhr wurde die "Gustloff" von drei Torpedos eines sowjetischen U-Boots getroffen und sank binnen einer Stunde.

Eine der größten Schiffskatastrophen

Das Unglück gehört zu den größten Schiffskatastrophen. 1.239 Menschen können gerettet werden, darunter Hans Joachim Pirro und seine Mutter, die aus Mühlhausen stammt. Pirro ist damals ein Kleinkind, knapp vier Jahre alt. An Einzelheiten des Untergangs kann sich der heute 78-Jährige aber noch ziemlich genau erinnern. Die Erinnerungen wach gehalten haben auch die Erzählungen seiner Mutter, Filme und zahlreiche Bücher.

Hans Joachim Pirro hält ein Buch mit Berichten von Geretteten und Zeitzeugen aus dem Jahr 1960 in den Händen. "Viele Tränen sind über diese Seiten gelaufen", sagt Pirro leise. Dieses Buch habe seine 1982 verstorbene Mutter überall mit hingenommen. Es sei ihr Heiligtum gewesen, erzählt der Mühlhäuser. Bis zu ihrem Tod beschäftigte die Tragödie auf See Pirros Mutter.

Die "Wilhelm Gustloff" auf einer zeitgenössischen Postkarte Bildrechte: MDR/Reiner Schmalzl Der Junge schläft in den Armen seiner Mutter. Hans Joachim und seine Mutter hockten auf einem überfüllten Gang unter Deck. Rechtzeitig haben sie es auf den einstigen Luxuskreuzer geschafft. Die "Gustloff" soll sie retten. Mutter und Sohn stehen wie Hunderte andere Flüchtlinge auf keiner Passagierliste. Eine Marinehelferin, die in Gdynia im selben Haus wie Hans Joachim und seine Mutter lebte, hat ihnen die Passage noch ermöglicht. "Geht auf das Schiff", soll die besorgte Marinehelfern gesagt haben. Maria sei wohl ihr Name gewesen, erinnert sich Herr Pirro an den rettenden Engel aus Erzählungen. Das Schiff ist um ein Vielfaches überladen.

Chaos und Panik an Bord

Nach den Torpedotreffern bricht auf der "Gustloff" Chaos aus. Hans Joachim Pirro kann sich an den Aufruhr an Bord erinnern. Weil sie unter den Letzten waren, die an Bord kamen, saßen seine Mutter und er nicht weit unten im Schiff. Dieser Umstand rettete ihnen das Leben. Sie kämpften sich in panischer Angst auf das Oberdeck, das total vereist gewesen sei. Die Menschen hätten sich gegenseitig tot getrampelt, wird die Mutter später erzählen.

Dann erreichten die beiden eines der Rettungsboote. Doch dieses löste sich zunächst nicht von dem untergehenden Schiff, weil alles vereist war. Sie kämpften ums Überleben, das Rettungsboot löste sich im letzten Moment. Menschen schrien, es fielen sogar Schüsse. Mit Rudern und Händen schlugen die Geretteten auf die im Meer schwimmenden Menschen, die sich an den Rettungsboten festhalten wollten. Die Boote drohten unterzugehen. Seine Mutter habe mit zittriger Stimme oft von dieser unvorstellbaren Tragödie erzählt, sagt Pirro.

An die eigentliche Rettungsaktion hat er nur blasse Erinnerungen. Er sei per Seil an der Schwimmweste auf ein zur Hilfe geeiltes Schiff gezogen worden. Seine Mutter sei über eine Strickleiter auf das rettende Schiff geklettert, das sie nach Saßnitz brachte.

Ein paar Tage später, am 7. Februar 1945 seien sie in Mühlhausen angekommen. Die Beiden kamen beim Onkel, dem Bruder der Mutter, in deren Elternhaus nahe der Marienkirche unter. Pirros Vater war zur Zeit des Unglücks in Berlin, hielt seine Frau und Kind zunächst für tot.

Weil Hans Joachim Pirro das Drama auch nach 75 Jahren nicht zur Ruhe kommen lässt, will er sich in diesem Jahr nochmals auf Spurensuche in seine Geburtsstadt, dem heutigen Gdynia in Polen, begeben.