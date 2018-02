Autofahrer in Mühlhausen müssen in den nächsten Monaten starke Nerven haben.

Mitten in Mühlhausen wird an der Wagenstedter Brücke gearbeitet. Das könnte zu erheblichen Behinderungen führen, wie schon zwischen 2010 und 2013, als gleich nebenan der sogenannte Wagenstedter Knoten entwirrt wurde und die Bahnlinie untertunnelt wurde. Schon jetzt ist die Durchquerung der Stadt Mühlhausen auf der Bundesstraße 247 ein Nadelöhr. Mit der Baustelle verschlechtert sich bis August die Situation aber noch, da die B247 wegen der Sanierungsarbeiten an der Brücke in Richtung Norden nur einspurig verlaufen wird. Der Gegenverkehr Richtung Bad Langensalza beziehungsweise Richtung Erfurt muss vor der Baustelle abgeleitet werden. Wagenstedter Brücke: Hier wird der Verkehr monatelang nur einspurig fließen. Bildrechte: MDR/Sascha Richter

Da man insgesamt mit bis zu 20.000 Fahrzeugen am Tag rechnet, wird sogar der Umleitungsverkehr aus Richtung Dingelstädt nochmal geteilt. Der LKW Verkehr wird schon an der Ammernstraße in Richtung Harwand und dann Richtung "An der Burg" umgeleitet. Der PKW Verkehr wird etwas später an der Friedrich Naumann Straße umgeleitet - ebenfalls durch relativ enge Wohnstraßen, die zu Einbahnstraßen umgewidmet werden.

Die Brücke wird nicht die einzige Baustelle bleiben. Bildrechte: MDR/Sascha Richter Grund ist die vollständige Sanierung der Wagenstedter Brücke. Wie Winfried Ludolph vom Straßenbauamt Nordthüringen sagt, werden zunächst zwei Drittel der Brücke abgerissen - deshalb die einspurige Verkehrsführung. Sie soll bis August dauern, dann könne der Verkehr wieder in beiden Fahrtrichtungen über die Brücke fließen, wenn auch nur bis zur kompletten Fertigstellung im Frühjahr 2019 in beiden Richtungen einspurig.



Notwendig wird diese Maßnahme, weil mit einer baldigen Fertigstellung der Ortsumfahrung Mühlhausen so schnell nicht zu rechnen sei, sagt Straßenplaner Ludolph. Für sie gibt es zwar Baurecht. Mit einem Baubeginn der in öffentlich–privater Partnerschaft geplanten Ortsumfahrung wird aber erst 2020 gerechnet. Dazu müssen 30 Brücken gebaut werden. Eine Fertigstellung wird nicht vor 2023 erwartet. Solange werde die Wagenstedter Brücke aber nicht halten, sagte Ludolph MDR THÜRINGEN.

Auch eine zweite empfindliche Baumaßnahme an der B247 hat der Planungschef für dieses Jahr angekündigt. Ab Anfang Mai wird auf der B247 zwischen Höngeda und Großengottern die Fahrbahn erneuert. Hier wird die Bundestraße in beiden Richtungen voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Sanierung der Fahrbahn soll aber nur wenige Wochen dauern, verspricht Ludolph.