Trickbetrüger haben in Mühlhausen eine Münzsammlung im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Unbekannten riefen nach Polizeiangaben am Donnerstag bei einem Rentner an und gaben sich als Polizisten aus.

In Mühlhausen haben Betrüger mit einem Anruf eine wertvolle Sammlung erbeutet. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa