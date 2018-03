Viel Publicity für die scheue, streng geschützte Raubkatze. Der Luchs ist neben der Wildkatze nun der neue Star des Nationalparkes Hainich. Und dort, wo die Wildkatze in Gehegen lebt, sollen bald auch zwei Luchse ihr neues Zuhause finden. Die Wildtier- und Hainich GmbH baut hier in den kommenden Monaten ein neues Gehege für das Tier mit den markanten Pinselohren.

Wie Umweltministerin Anja Siegesmund MDR THÜRINGEN sagte, stellt das Land Thüringen in diesem Jahr 500.000 Euro für die Luchs-Forschung und den Bau des Luchsgeheges im Wildkatzendorf Hütscheroda bereit. Hier sollen die Menschen den Luchs näher kennenlernen.

Die Rückkehr der Raubkatze nach Thüringen war im Januar durch eine Fotofalle im Hainich dokumentiert worden. Das wird von Fachleuten als großer Erfolg für den Artenschutz gewertet. Euphorie ist bei den Naturschützern zu spüren. Der Hainich sei wichtiger Lebensraum und Brücke zwischen den Luchspopulationen in Harz und Bayrischem Wald, sagte Thomas Mölich vom BUND.

Auch der bekannte Abenteurer und Tierfilmer Andreas Kieling ist überzeugt, dass der Luchs in Thüringen eine neue Heimat findet. Der Nationalpark mit seinen dichten Urwaldstrukturen und dem großen Wildbestand sei dafür geeignet, sagte Kieling MDR THÜRINGEN. Er will sich aktiv für den Schutz des Luches einsetzen und für ihn werben. Er freue sich auf die neue Zusammenarbeit mit dem Nationalpark. Schließlich sei er bei Gotha geboren und kenne die Gegend sehr gut. Am Mittwochabend wurde Andreas Kieling zum ersten Botschafter des Nationalparkes gekürt.