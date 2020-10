Nottertal-Heilingen-Höhen Gummibärchen gefährden Wahlergebnis

Wegen Gummibärchen für Wahlhelfer ist die Bürgermeisterwahl von Nottertal-Heilinger Höhen angefochten worden. Die Wahlanfechtung ist nach Angaben des gewählten Bürgermeisters Hans-Joachim Roth (CDU) damit begründet worden, dass er am Wahltag in den Wahllokalen Gummibärchen an die Wahlhelfer verteilt habe. Das mache er schon seit 2012, so Roth. Es sei die einzige Möglichkeit, alle Wahlhelfer zu erreichen und ein kleines Dankeschön loszuwerden.