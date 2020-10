Gummibärchen-Affäre Landratsamt weist Einspruch gegen Bürgermeister-Wahl zurück

Nach dem Verteilen von Gummibärchen am Wahltag droht dem gewählten Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) dennoch ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Darüber muss nun das Landesverwaltungsamt entscheiden. Der 58-Jährige hatte am Wahltag Anfang September in allen Wahllokalen ein süßes Dankeschön an die Wahlhelfer verteilt. Das ist nach Auffassung des Landratsamtes ein Verstoß gegen das Thüringer Kommunalwahlgesetz. Über das Bußgeld entscheidet aber das Land.