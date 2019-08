"To Hell“ - "Zur Hölle“ steht auf dem Shuttle-Bus zum Flugplatz Obermehler-Schlotheim. Und die Besucher sind freiwillig auf dem Weg dorthin. Sie wollen zum Festivalgelände. Sie wollen zum "Party.San“.

Bildrechte: MDR/Jasmin Rieth Die öde Stoppelfläche hat sich innerhalb der vergangenen Woche zum vorübergehenden Zuhause von Heavy-Metal-Fans weltweit verwandelt. Zelte, Container, Stände, Absperrungen und jede Menge Lautsprecher stehen jetzt hier.



Veranstalter Mario Flicke, von allen nur Mieze genannt, erwartet rund 9.000 Metal-Fans in diesem Jahr. Sie kommen aus aller Welt, aus Deutschland, Schweden, den USA, Australien und Südamerika ins kleine Thüringen.

Veranstalter Mario Flicke Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Das hier ist nichts für Anfänger. Wenn einer denkt, er hört Metallica und ist ein Metal-Head, dann wird er hier überrascht sein. Veranstalter Mario Flicke

Flicke trägt ein rot-schwarz kariertes Hemd, darunter ein Band-T-Shirt mit einer Mumie und hat sich ein schwarzes Bandana-Tuch in die Haare gebunden. Alle paar Meter bleibt er stehen und spricht mit jemandem von der Crew, Musikern, Sicherheitsleuten. Über einen Knopf im Ohr wird er mal hier, mal dahin gerufen.



Ganz in Ruhe erklärt er, dass es gleich sehr laut wird. Die Container des Organisations-Teams stehen ein paar Hundert Meter von der Hauptbühne entfernt. Noch ist es ruhig. Doch 14.30 Uhr wird die erste Band spielen: "Slaegt“ aus Dänemark. Donnerstagnachmittag. So langsam bekommt man ein Gefühl, was da für Musik laufen wird. Sie ist laut. Aber darum geht es nicht allein.

Wer sich damit auskennt, erkennt die Feinheiten: Hier sind auch mal Pausen, leichte Elemente von Jazz, melodiös, die Stimmen mal mehr, mal weniger verzerrt. Veranstalter Mario Flicke

Wer die Feinheiten erkennt, bitte mal mit Metal-Gruß melden! Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Flicke hat Recht. Als Neuling muss man sich da aber erst mal ran wagen, hineinfühlen. Und immerhin ist das Backstage. Vorne fliegen den Besuchern bestimmt die Ohren weg.

Veranstalter Mario Flicke mit Akustiker Mario Domke: Aufpassen, dass es nicht zu laut wird... Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Auf dem Weg dorthin kommt Matthias Domke entgegen. Er ist Elektrotechnik-Ingenieur, hat ein Büro für Akustik und Audiotechnik und will jetzt mal messen, wie laut es an der Bühne und in 500 Metern Entfernung ist. Auf dem Platz dröhnen die Dänen gerade mit 105 Dezibel (dB). Domke schätzt, dass in den nächsten Tagen noch bis 110 dB hochgehen wird. Den Fernseher zu Hause kriegt man so auf 70 dB gedreht, schätzen Flicke und Domke. "Wobei drei dB mehr - doppelte Leistung bedeuten.“

Auch so noch laut genug Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Einige Besucher haben Ohrstöpsel drin. Für andere wäre es ratsam. Moritz aus Berlin fragt fünfmal nach, was er gefragt wurde. Ist auch eigentlich nicht so wichtig, er soll aber mal erklären, warum er eine Klobürste dabei hat. "Das hat mit meiner Lieblingsband zu tun“, schreit der 24-Jährige. "Gutalax“ von Freitagmittag. "In all ihren Liedern geht es um Körperflüssigkeiten.“ Na, das passt. Im Programmheft steht, "die durchgeknallten Tschechen mit… Gegrunze und groovigem Sound…“ werden den Besuchern "die Rübe freiballern“. Ratsam sei es, eine Klobürste mitzubringen. Moritz ist also super vorbereitet. Nur einen Tag zu früh dran.

Zum Konzert bitte die Klobürste nicht vergessen! Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Juri aus Schweden besucht Festival und Familie Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Auch die Lieblingsband von Juri spielt am Freitag. Der gebürtige Franke, der seit einigen Jahren an der Ostküste von Schweden lebt, wartet gespannt auf "Mgla“. Wie man das polnische Wort für Nebel richtig ausspricht, scheint selbst unter Fans umstritten zu sein. Die "Speerspitze des polnischen Black Metal“ jedenfalls hat Juri nach Obermehler gelockt. Er ist alleine angereist, verbindet das aber noch elegant mit einem Besuch bei seiner Familie in Franken.

Für Frank, Verena, Bastian und Peggy ist Obermehler "gesetzt". Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Andere treffen ihre "Metal-Familie“ hier. Verena und Peggy aus Nordrhein-Westfalen etwa. Stadtplanerin Verena ist zum dritten Mal da. "Party.San ist gesetzt." Die Metal-Gemeinde hat feste Termine, feste Orte. Obermehler gehört dazu. Verena und Peggy sehen sich auch zu Hause in NRW manchmal. Doch hier auf dem Flugplatz treffen sie Gleichgesinnte, die nicht um die Ecke wohnen. Leute aus Berlin, aus Leipzig, aus Frankfurt, vom Bodensee. Alle sind verstreut, alle kommen gerne her.

50 verschiedene Bands spielen. Manches für den "Ungeübten“ sicherlich verträglich. Anderes nur Krach und Gebrüll. Aber eins sagte "Mieze“ ja gleich zu Beginn: "Party.San ist nichts für Anfänger.“ Fortgeschrittener... Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck