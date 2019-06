Jedes Jahr findet in Deutschland am ersten Sonnabend im Juni der Tag der Organspende statt. Dieser Tag soll auf das Thema Organspende aufmerksam machen und daran erinnern, dass tausende Menschen auf ein Spenderorgan warten.

In Mühlhausen waren am Sonnabend Schülerinnen der Beruflichen Schulen "Johann August Röbling" unterwegs. Die Zwölftklässler haben Menschen angesprochen, über das Thema nachzudenken. "Wir wollen aufklären, weil die Spenderbereitschaft nachgelassen hat", sagen Jamain Bauer und Michelle Diete.

Im Rahmen einer Seminarfacharbeit wollen die Schülerinnen neue Organspender gewinnen. Sie haben eine Website ins Netz gestellt und informieren bei Instagram über den Fortschritt der Aktion. "Dadurch wollen wir ein Tabuthema mehr in die öffentliche Diskussion bringen und die Menschen dazu animieren, Leben zu retten," so Michelle und Jamain.

Die beiden 18- und 19-jährigen Schülerinnen nutzen jede Gelegenheit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Schülergruppe hat im Februar die Aktion gestartet und sich vorgenommen, bis August 100 neue Organspender zu gewinnen. Die meisten Menschen seien aufgeschlossen, so Jamain. Aber manchmal komme kein Gespräch zustande, und das sei sehr schade, so Michelle. Es gebe durchaus auch abweisende Bemerkungen, doch das motiviere erst recht zum Weitermachen.

Bisher hat die Seminarfachgruppe der Beruflichen Schulen in Mühlhausen 30 neue Organspender gewonnen. "Damit kommen wir unserem Ziel immer näher", so die Schülerinnen. Die nächste große Werbekampagne ist zum Stadtfest in Mühlhausen am 8. Juni.