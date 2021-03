In Mühlhausen sind am Montag die ersten 30 "Post für Dich"-Briefe in einem Pflegeheim übergeben worden. Wie Initiatorin Kathrin Kohl MDR THÜRINGEN sagte, hat die Caritas bereits 109 Briefe erhalten. Sie stammen von der Evangelischen Grundschule in Mühlhausen. Die Mädchen und Jungen aus der ersten bis vierten Klasse haben jeweils einen Brief geschrieben. Darin stellen sie sich selbst vor, ihre Hobbys und Wünsche.

Kinder der Evangelischen Grundschule in Mühlhausen haben die Briefe aufgesetzt. Bildrechte: MDR/Claudia Goetze