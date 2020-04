Landgericht Mühlhausen 31-Jähriger muss sich wegen Raub und Körperverletzung verantworten

Der Mann gab zu, im vergangenen Jahr unter erheblichem Drogen- und Alkoholeinfluss zwei Männer verletzt zu haben. Den ebenfalls vorgeworfenen versuchten schweren Raub im Bahnhof in Mühlhausen hat er bestritten. Laut Anklage soll er dort im August 2019 versucht haben, einem Mann dessen Handy wegzunehmen. Er soll ihn unter anderem mit einer Bierflasche bedroht haben. Außerdem soll er das Opfer mit Tritten und Schlägen angegriffen haben. Der Angeklagte erklärte, er habe nur die vorher gefilmten Daten löschen wollen.

Zur Last gelegt wird dem Angeklagten außerdem ein Vorfall im Bahnhofsviertel einige Tage zuvor. Dabei soll er unter anderem eine 20-Jährige bespuckt und deren Vater mit einem Messer verletzt haben. Das Landgericht Mühlhausen will bis Ende Mai insgesamt acht Tage verhandeln. Der Prozess wird am 6. Mai fortgesetzt.