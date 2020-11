Ein sogenannter Maskenverweigerer aus Bad Langensalza muss 260 Euro Bußgeld zahlen. Das Amtsgericht Mühlhausen hat am Dienstag den Einspruch des 56-Jährigen gegen einen Bescheid des Landratsamtes verworfen. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen.

Nur wenige solcher Fälle landen in Thüringen bis dato vor Gericht. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN gibt es derzeit nur an sechs von 23 Amtsgerichten Bußgeldverfahren gegen Maskenverweigerer.

Im ersten Thüringer Fall, der vor Gericht landete, war der Mann aus einem Ortsteil bei Bad Langensalza Ende August in einem Supermarkt ohne Maske erwischt worden. Dem Marktleiter will er demnach ein Attest gezeigt haben, das ihn von der Maskenpflicht befreit. Als zwei Kontrolleure des Landratsamtes eintrafen, flüchtete er und fuhr mit dem Auto davon. Über sein Kennzeichen konnte ihn die Behörde ausfindig. Weil er seine Personalien verweigerte, musste er 200 Euro Bußgeld zahlen sowie 60 weitere Euro wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht. Dagegen legte er Einspruch ein.

Zum Prozess am Amtsgericht Mühlhausen wurde dem 56-Jährigen der Zugang zum Gerichtsgebäude verweigert, weil er keine Maske tragen wollte. Eine Gerichtsmitarbeiterin bat ihm ein Visier aus Plastik an, was er aber ablehnte. Für den Richter war er somit nicht zum Termin erschienen.