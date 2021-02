Im Prozess um Körperverletzung mit Todesfolge hat das Landgericht Mühlhausen einen 45 Jahre alten Mann zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Wegen einer Persönlichkeitsstörung sei er gefährlich und deshalb für immer wegzuschließen, hieß es in der Urteilsbegründung. Das Gericht sah es als erwiesen an, das der 20-fach vorbestrafte Angeklagte aus dem Kyffhäuserkreis vor fast zwei Jahren einen Mann in der Wohnung seiner damaligen Freundin geschlagen und getreten hat. Das Opfer war später an seinen Verletzungen gestorben.

Mit Schlägen und Tritten habe der 45-Jährige im Juni 2019 einen 42-Jährigen so schwer verletzt, dass dieser acht Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Angeklagte hatte im Prozessverlauf ein Teilgeständnis abgelegt. Er will aus Eifersucht den Geschädigten am Tatabend mehrmals geschlagen aber nicht getreten haben. Der später verstorbene Bekannte habe sich in der Wohnung seiner Freundin in Artern im Kyffhäuserkreis aufgehalten. Weil die Freundin halbnackt und unter Drogeneinfluss in der Wohnung stand, sei er ausgerastet und auf den 42-Jährigen losgegangen. Nach den ersten beiden Faustschlägen sei der Nebenbuhler zu Boden gegangen. Er habe ihn an den Füßen durch die Wohnung gezogen und ihm gedroht, ihn aus dem Küchenfenster zu werfen.