Mit einem Geständnis hat am Donnerstag der Prozess um einen Überfall auf die Spielothek in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis begonnen. Vor dem Landgericht Mühlhausen gab der 27-jährige Angeklagte zu, die Spielothek vor drei Jahren aus Geldnot überfallen zu haben. Maskiert und mit einer Spielzeugpistole bewaffnet, habe er eine Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

Auch den Tatvorwurf der Freiheitsberaubung räumte er ein. In seinem Geständis erklärte er, dass er die ebenfalls 27 Jahre alte Frau mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt und in die Damentoilette gesperrt hatte. Aus der Handtasche des Opfers und aus der Kasse nahm er nach eigenen Angaben 350 Euro und ein Smartphone. Nach einem Anruf des Sicherheitsdienstes sei er zu Fuß geflohen, so der Angeklagte. Die hinzugerufene Polizei stellte später DNA am Klebeband sicher, mit dem der Angeklagte die Frau gefesselt hatte. Dies führte die Ermittler zum Täter.