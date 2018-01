Am Landgericht Mühlhausen beginnt am heutigen Montag ein Prozess gegen einen Mann wegen Totschlags und versuchten Mordes. Er soll im Dezember 2016 in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis einen Bekannten durch mehrere Messerstiche getötet haben. Danach soll er in der Wohnung Feuer gelegt haben, um Spuren zu verwischen. Weil sich damals sechs Menschen in dem Wohnblock aufhielten, hat die Staatsanwaltschaft den 44 Jahre alten Beschuldigten auch wegen versuchten Mordes angeklagt.