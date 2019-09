Mit einer Stunde Verspätung hat vor dem Landgericht Mühlhausen am Montagvormittag der Mordprozess gegen einen 57-Jährigen aus Nordhausen begonnen. Anders als angekündigt äußerte sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Mordvorwürfen. Wegen einer Panikattacke kurz vor Prozessbeginn fühle sich sein Mandant gesundheitlich dazu nicht in der Lage, so Verteidiger Marko Siebold. Er kündigte ein "voll umfängliches Geständnis" für den zweiten Prozesstag an.