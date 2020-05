Mühlhausen Richter Michael Krämer geht in den Ruhestand

Während des Betrugsprozess gegen den CD-Fabrikanten Reiner Pilz hatte Krämer für Schlagzeilen gesorgt. Als Vorsitzender Richter einer Wirtschaftsstrafkammer durchsuchte er im Prozess um das CD-Werk in Suhl auch die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Am Sitz des Ministerpräsidenten vermutete er 15 Ordner mit wichtigen Beweismitteln. Nachdem die Akten nicht freiwillig herausgegeben wurden, hatte Krämer sich mit dem BKA Zutritt verschafft und die Akten beschlagnahmt.

Im Jahr 2004 gab es Pläne, Das Landgericht Mühlhausen zu schließen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Michael Krämer hatte sich wegen der Corona-Krise ohne Feier vom Landgericht Mühlhausen verabschieden müssen. Es war seine erste Stelle als Richter. Sein letzter Prozess war schon im März. Als Vorsitzender Richter einer großen und später einer kleinen Wirtschaftsstrafkammer galt er als gründlich, bewies Humor und Realitätssinn. Eine Kollegin hat ihn mit dem Slogan "Born to be wild" verabschiedet. Gut in Erinnerung ist Krämers Engagement gegen die Schließungspläne für das Mühlhäuser Landgericht. Im Jahre 2004 hatte es mehrere Demonstrationen in Mühlhausen gegeben, an der neben Politikern auch viele Richter, Staatsanwälte, Justizmitarbeiter und Anwälte teilnahmen.