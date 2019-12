Laut Bürgermeister Hecht hat sie vor allem bemängelt, dass die Gemeinde beim Betrieb des Ruhewaldes außen vor bleiben will und damit gegen Thüringer Bestattungsrecht verstoße. Das Gesetz bestimmt: "Träger von Friedhöfen können nur Gemeinden oder Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sein, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind."

Rüdiger Schönwald von der Laubgenossenschaft Niederdorla hofft auf ein Einlenken der Aufsichtsbehörde. "Ansonsten brauchen wir gar nicht weiterzuverhandeln", sagte Schönfeld MDR THÜRNGEN. Er hatte gehofft, bereits Anfang Oktober die erste Urne beisetzen zu können. Nun könnte es März 2020 werden, so Schönfeld. Das Interesse sei weiterhin groß. Anfragen gebe es bei ihm und in der Gemeindeverwaltung. Gesplant waren zunächst 140 Plätze auf der 20 Hektar großen Fläche.