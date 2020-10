Nach den ersten Handballspielen in der neuen Salza-Halle in Bad Langensalza sind Schäden an der Bodenversiegelung entdeckt worden. Das A-Jugend-Spiel des Thüringer HC gegen Leipzig am Sonntag sei deshalb nach Erfurt verlegt worden, bestätigte THC-Geschäftsführer Maik Schenk der Thüringer Allgemeinen.

Erst Ende September wurden Umbauarbeiten an der Salza-Halle fertiggestellt. Bildrechte: IMAGO