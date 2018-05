Totschlagsprozess in Mühlhausen - Angeklagter ist frei

Das Landgericht Mühlhausen hat den Angeklagten vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Es sei kein ausreichender Tatnachweis gelungen, sagte der Vorsitzende Richter Gerd Funke am Freitag in der Urteilsverkündung. Die Richter folgten dem Antrag des Verteidigers, der ebenfalls aus Mangel an Beweisen einen Freispruch gefordert hatte.