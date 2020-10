Das neue "Schwarzbuch" des Steuerzahlerbundes listet in diesem Jahr einen Fall von Steuerverschwendung in Thüringen auf. Angeprangert wird der Bau eines millionenschweren Spielplatzes in Mühlhausen. Der Platz am Petriteich kostet aufgrund von Planungsfehlern rund 1,1 Millionen Euro. Das ist etwa ein Viertel mehr als geplant.