Folge der Coronakrise? Spargelhof Kutzleben meldet Insolvenz an

Der Spargelhof Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis hat Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Das bestätigte der Erfurter Rechtsanwalt Rolf Rombach am Dienstag. Danach hat der Spargelhof selbst die Möglichkeit, das Unternehmen zu sanieren. Die Geschäftsführung behält dabei die Leitung und erarbeitet ein Sanierungskonzept, wobei sie durch Experten unterstützt wird. Damit kann der Spargelhof uneingeschränkt fortgeführt werden. Das Amtsgericht Mühlhausen hatte zuvor diesem Verfahren zugestimmt. Laut Rombach soll in den nächsten Monaten gemeinsam ein Konzept für einen Neustart des Unternehmens entwickelt werden.

Derzeit gibt es 900 Tonnen Spargel auf den Feldern. Am 22. April hatte in Kutzleben die Spargelernte auf einer kleineren Fläche begonnen. Die Erntefläche wurde um etwa ein Drittel verringert, weil lange Zeit unklar war, wie viele Erntehelfer wegen der Corona-Pandemie tatsächlich einreisen dürfen. Zwei Tage vor der ersten Ernte waren Erntehelfer aus Rumänien angekommen. Der Spargelhof Kutzleben und der Erbeerhof in Gebesee hatten sie auf eigene Kosten einfliegen lassen. Für 100 Saisonarbeiter aus Rumänien hatte der Spargelhof nach eigenen Angaben etwa 24.000 Euro bezahlt. In der Regel sind 300 Saisonarbeiter beschäftigt.