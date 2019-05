Auf nach Osnabrück Mühlhäuser Spielmannszug beim Deutschen Musikfest

Der Spielmannszug Sachensiedlung 1964 e.V. nimmt in Osnabrück am 6. Deutschen Musikfest teil. Es sei eine große Ehre und eine Herausforderung zugleich, sagte Vereinsvorsitzender Michael Hohmann MDR THÜRINGEN. Im vergangenen Jahr hatten sich die Spielleute für das große Festival qualifiziert. "Wir hoffen natürlich auf eine Medaille", so Hohmann. Aber schon die Teilnahme sei eine Riesenchance und ein großes Erlebnis.

Das Deutsche Musikfest ist laut Hohmann eines der größten musikalischen Ereignisse in der Bundesrepublik und zähle für die Blas- und Spielleute zu den bedeutendsten Musikfestivals. 90 Blaskapellen aus dem gesamten Bundesgebiet treten dabei gegeneinander an. Flöten- und Blechblasgruppen sind dabei, reine Schlagwerkensembles und Naturfanfarenzüge, die die Töne ohne technische Zusätze wie beispielsweise Ventile erzeugen.

Spielleute sind 13 bis 35 Jahre alt

Die Mühlhäuser Spielleute aus der Sachsensiedlung sind bereits Thüringer Landesmeister. Bildrechte: Karin Bühner Die Mühlhäuser treten als Erwachsenenzug an. Die insgesamt 23 Vereinsmitglieder sind im Alter zwischen 13 und 35. Die Jüngste ist Mia Haase. Die Stabführerin schwingt den Taktstock. "Ich sage, wos langgeht", so die Schülerin. Beim Festival geht es nicht nur um das saubere Spielen, um kesse Musik, sondern auch um das einheitliche Marschieren, um den Auftritt, eine gute Präsentation. Niemand darf auf dem abgesteckten Marschparcours aus der Reihe tanzen. Extra für Osnabrück wurden für die 23 Spielleute Kostüme genäht. Natürlich in der Vereinsfarbe grün.

Thüringer Landesmeister