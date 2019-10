Nach der Betrugskette mit gefälschten Rezepten hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Anklage erhoben. Nach Angaben von Sprecher Dirk Germerodt müssen sich ein Apothekerehepaar und eine Mitarbeiterin wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Der Prozess soll am 24. Oktober beginnen.

Den Dreien wird vorgeworfen, mit gestohlenen Patientendaten Rezepte für teure Medikamente ausgestellt zu haben. Diese Rezepte wurden nach Angaben der Ermittler anschließend bei Apotheken im Bundesgebiet eingelöst. Die so erlangten Medikamente sollen über die Apotheke einer der Hauptbeschuldigten an Patienten gegangen und bei den Krankenkassen abgerechnet worden sein.

Nachgewiesen wurden offenbar auch Fälle, in denen die Apotheke die "erschlichenen" Medikamente an andere Apotheken weiter verkauft hat. Angeklagt werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft 45 Fälle. Der Schaden belaufe sich auf 80.000 Euro, so Germerodt.