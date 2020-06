Die 143. Mühlhäuser Stadtkirmes Ende August ist abgesagt. Wie der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste am Mittwochabend mitteilte, ist eine ausgelassene Kirmes mit Zelten und Festplatz derzeit nicht möglich. Deshalb wird es in diesem Jahr nur den Kirmesgottesdienst am 30. August geben.