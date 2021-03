Hier wurden die toten Vögel am Mittwoch gefunden: Wildgänse auf dem Schwanenteich in Mühlhausen.

Hier wurden die toten Vögel am Mittwoch gefunden: Wildgänse auf dem Schwanenteich in Mühlhausen. Bildrechte: MDR/Nick Goertler

In Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises gilt ab Sonnabend wieder eine Stallpflicht für Geflügel zur Bekämpfung der Vogelgrippe. Nach Angaben des Landratsamtes waren zwei in Mühlhausen gefundene tote Vögel mit A-Influenzaviren infiziert. Das habe eine Untersuchung im Landesamt für Verbraucherschutz ergeben. Allerdings stehe das Ergebnis einer zweiten Untersuchung zum Nachweis des Vogelgrippe-Erregers H5N8 im nationalen Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Ostsee-Insel Riems noch aus.

Die Stallpflicht gilt von Sonnabend an in Vogelgrippe-Risikogebieten des Kreises. Das sind unter anderem die Städte Mühlhausen und Bad Langensalza. Die Liste der betroffenen Gemeinden und Ortsteile ist in der Allgemeinverfügung enthalten, die das Landratsamt am Freitag veröffentlicht hat. Dort galt die Stallpflicht bereits zwischen dem 8. Januar und dem 24. Februar.