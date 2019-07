Rund 40 Mühlhäuser haben am Samstagabend über Möglichkeiten diskutiert, die alte "Tram" wieder einzuführen. Bildrechte: MDR/Karin Bühner

Landrat Harald Zanker (SPD) sagte zu, Fördermittel zu prüfen. Die Straßenbahn soll laut Zanker in den Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV eingebunden werden. Die Diskussion habe gezeigt, dass die meisten Mühlhäuser 50 Jahre nach dem Ende der Straßenbahn über eine Wiederbelebung nachdenken, so Adamaschek. Innovative Vorschläge wie autonom fahrende Busse kamen nicht so gut an. Die Mühlhäuser Straßenbahn war 1898 errichtet und 1969 stillgelegt worden.