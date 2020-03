Nahverkehr Vorerst keine Straßenbahn in Mühlhausen

Hauptinhalt

Seit Jahrzehnten gibt es in Mühlhausen keine Straßenbahnlinie mehr. Ein Verein strebt die Renaissance der Tram in der Stadt an. Doch der Stadtrat stimmte am Donnerstag gegen den Vorschlag. Damit rückt die Wiederbelebung der Straßenbahn für Mühlhausen in die Ferne.