Die Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreises leiden unter einem Streit zwischen der Kreisverwaltung und einem Jäger. Der Kreis hatte vor zweieinhalb Jahren unter anderem Waffen des Mannes wegen unzulässiger Aufbewahrung beschlagnahmt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN betreibt der 69-Jährige Hans-Peter Hönl im Hauptberuf einen Betrieb für Arbeitsschutz. Der bietet unter anderem Tauglichkeitstests für Feuerwehrleute an. Dabei wird geprüft, ob sie in der Lage sind, Atemschutzgeräte zu tragen. Diese Zusammenarbeit liegt nach Angaben des Firmeninhabers nun so lange auf Eis, bis der Landkreis die Waffen wieder herausgibt.

Landrat Harald Zanker (SPD) spricht von "Erpressung". Engagierte Feuerwehrleute würden als "Spielball" und "Verhandlungsmasse" benutzt, so Zanker. Hönl hat den Landkreis wegen der Waffen und der Papiere verklagt, im Februar verhandelt das Verwaltungsgericht Weimar.

Jäger kündigt Zusammenarbeit mit Feuerwehr

Betroffen von dem Boykott sind laut Kreisbrandinspektor Florian Krieg rund 200 Feuerwehrleute, die derzeit nicht getestet werden können. Zu Jahresbeginn hatte das Arbeitsschutzzentrum Thüringen in Altengottern, dessen Geschäftsführer Hönl ist, sieben Feuerwehren die Zusammenarbeit gekündigt. Hönl begründete das mit dem Ärger mit der unteren Jagdbehörde. Die habe bei einer Durchsuchung seines Hauses vier Jagdwaffen plus Besitzkarte und Jagdschein beschlagnahmt und gebe sie nicht wieder heraus. Der Unternehmer sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, ein Strafverfahren am Mühlhäuser Landgericht wegen eines illegalen Nachsichtgerätes sei schließlich gegen eine Auflage von 5.000 Euro eingestellt worden. Zudem habe Landrat Zanker zwei Gesprächstermine wieder abgesagt.

Alle drei Jahre zur Untersuchung

Harald Zanker, Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, sucht nach anderen Lösungen. Bildrechte: MDR/Sascha Mönch Zanker sucht unterdessen nach einer schnellen Lösung, um die wichtigen Untersuchungen in Eigenregie oder mit neuen Partnern zu organisieren. Derzeit weichen die Feuerwehrleute auf Anbieter in den Nachbarkreisen aus. Feuerwehrleute unter 50 Jahren müssen alle drei Jahre eine Untersuchung nachweisen. Erst dann können sie bei Bränden Atemschutzgeräte tragen. Wenn er im Februar vor Gericht gewinne, untersuche er sofort wieder alle Feuerwehrleute, kündigte so an. Er habe sich bereits bei den Feuerwehrleuten entschuldigt, aber keinen anderen Weg gesehen. Sein Arbeitsschutz-Unternehmen besteht seit 30 Jahren und hat 92 Mitarbeiter, darunter 14 Ärzte.