Jüdische Landesgemeinde Stadt Mühlhausen übernimmt Synagoge

Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen hat die Synagoge in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) an die Stadt übertragen. In Zukunft soll sie wieder regelmäßig geöffnet und auch für Veranstaltungen angeboten werden. Die Stadt will nun notwendige Reparaturen angehen.