Vier Wochen nach dem Brand am Gebäude der Mühlhäuser Tafel werden ab Mittwochmittag von dort aus wieder Lebensmittel ausgegeben. Wie Diakonie-Geschäftsführer Reiner Engel MDR THÜRINGEN sagte, sind Vordach und Holzfassade komplett erneuert worden. Sie waren bei dem Feuer Anfang Mai zerstört worden. Außerdem haben die Innenräume frische Farben erhalten. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus.

Das Gebäude der Tafel in Mühlhausen wurde nach dem Brand farbenfroh instand gesetzt. Bildrechte: MDR/ Claudia Götze

Laut Diakoniechef Engel ist nach der Lebensmittelausgabe eine Feier für alle Helfer geplant. Dem Eigentümer des Gebäudes und dem Gartenbauförderverein sei er besonders dankbar, sagte Engel. Der Vermieter habe innerhalb kurzer Zeit die Schäden von rund 25.000 Euro beseitigt und im Domizil des Gartenbaufördervereins sei nach dem Brand die Lebensmittelausgabe fortgesetzt worden. Das sei in Corona-Zeiten sehr wichtig, so Engel. Er habe zur Feier auch den Nachbarn eingeladen, der in der Brandnacht die Feuerwehr alarmierte und selbst zum Handlöscher griff. Zehn Minuten später hätte der Brandschaden weitaus größer sein können.