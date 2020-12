80 Teddybären aus Frottee und in vielen Farben haben am Mittwoch eine außergewöhnliche Reise angetreten. Von Freiwilligen des Vereins Zwischenwelten in Bad Langensalza sind sie zur Flüchtlingsunterkunft in Obermehler bei Schlotheim und zum Seniorenheim der Caritas in Bad Langensalza gebracht worden.