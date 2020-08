Thüringen Stiftung von Aldi-Erbe kauft Agrarbetrieb des Ex-Bauernpräsidenten Kliem

Klaus Kliem in seiner Zeit als Präsident des Thüringer Bauernverbandes (Archivbild)

Klaus Kliem in seiner Zeit als Präsident des Thüringer Bauernverbandes (Archivbild)

Klaus Kliem in seiner Zeit als Präsident des Thüringer Bauernverbandes (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Thüringens früherer Bauernpräsident Klaus Kliem hat seine Agrargesellschaft ADIB einer privaten Stiftung des Aldi Erben Theo Albrecht Junior verkauft. Wie der Unternehmenssprecher von Aldi-Nord, Florian Scholbeck, MDR THÜRINGEN bestätigte, übernimmt die Boscor Land- und Forstwirtschafts GmbH die ADIB in Bad Langensalza. Boscor gehört zur Lucas Stiftung des Aldi Erben Theo Albrecht Junior.

Die ADIB bewirtschaftet rund 6.000 Hektar Land. Ihr Kauf durch die Boscor GmbH ist die größte Übernahme eines Agrarbetriebes in Thüringen. Nach MDR-Informationen hat das Geschäft ein Volumen von rund 40 Millionen Euro - darin enthalten ist auch die Übernahme von Altschulden in Millionenhöhe. Die ADIB bewirtschaftet rund um Bad Langensalza rund 4.000 Hektar Fläche, davon 1.500 Hektar im Eigenbesitz. Ebenfalls zur ADIB gehörte die Dröbitschauer Agrargesellschaft in Ostthüringen mit 1.800 Hektar.