In Mühlhausen hat es Montagabend in einer Wohnung einen tödlichen Streit gegeben. Wie die Polizei Dienstagmorgen mitteilte, kam ein Mann ums Leben, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt ist. Er erlag in der Wohnung seinen schweren Verletzungen. Offenbar war ein Streit zwischen dem Opfer und seiner 22-jährigen Bekannten derart eskaliert, dass auch die Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Dienstagmittag teilte die Polizei mit, dass die Frau von den Ärzten wieder entlassen wurde.

Die genaue Todesursache des Mannes wird zur Zeit in der Rechtsmedizin ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen die 22-Jährige wegen des Anfangsverdachtes eines Tötungsdeliktes. Eine Notwehrsituation werde aber nicht ausgeschlossen, sagte der Sprecher der Mühlhausen Staatsanwaltschaft, Dirk Germeroth.

Als die Polizei am Tatort ankam entdeckte sie die Tatwerkzeuge, die vermutlich zum Tod des Mannes geführt haben. Zunächst sprach die Polizei davon, dass die beteiligte Frau schwere Verletzungen erlitten habe - doch am Dienstag wurde sie schon wieder entlassen, sagte eine Polizeisprecherin. "Wir haben sie auch schon vernommen", sagte sie, ohne Details zu den Angaben der Frau zu nennen. Noch sei nicht entschieden, ob Haftantrag gestellt wird. Ob es sich um eine gezielte Tötung, Notwehr oder einen Unfall handelte, sei ebenfalls noch ungeklärt.

Polizei untersucht den Tatort stundenlang

Über die Hintergründe der Tat hielt sich die Polizei in ihrer Schilderung am Morgen zurück. Sowohl der Mann, als auch die Frau wurden zunächst als Opfer bezeichnet. Beide sollen Deutsche sein, die Frau wohnte in dem Mietshaus in der Schadebergstraße in Mühlhausen. Welchen Verletzungen der Mann erlegen ist, ist noch unbekannt, die Frau soll Verletzungen an Kopf und Oberkörper haben.

Anwohner aus der ruhigen Wohnstraße in Mühlhausen berichteten, dass der Tote offenbar erst in den Morgenstunden aus dem Haus gebracht wurde. Im Laufe des Tages soll die Leiche obduziert werden.