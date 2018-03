Nach dem Unfalltod einer 16-Jährigen muss ein Bad Langensalzaer für drei Jahre in Haft. Das Amtsgericht Mühlhausen verurteilte den 27-Jährigen am Freitag unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Richter lagen damit über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und zehn Monate Haft beantragt hatte. Der Verteidiger hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert. Der Nebenkläger hatte auf vier Jahre Haft plädiert.

Bei dem Unfall kam ein 16-jähriges Mädchen ums Leben. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev

In der Urteilsverkündigung sagte der Richter, der Angeklagte sei eine Gefahr für alle gewesen. Gegen derartige Rücksichtslosigkeit und angesichts von insgesamt 18 Vorstrafen müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Der 27-Jährige hatte seine Tat vom Oktober 2017 zugegeben und sein Bedauern ausgedrückt.



Im Oktober 2017 war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit samt zwei Insassen mit dem Auto unterwegs. Er besaß weder eine Fahrerlaubnis, noch eine Fahrzeugzulassung und war laut Anklage betrunken. In einer Kurve bei Heroldishausen im Unstrut-Hainich-Kreis verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum. Die 16-Jährige, die auf dem Rücksitz saß, wurde aus dem Wagen geschleudert und starb. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt. Er leidet immer noch an hirnorganischen Störungen.