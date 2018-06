Landgericht Mühlhausen verurteilt Student wegen Mordes zu lebenslanger Haft

Der Angeklagte hatte in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung gesagt: "Es tut mir leid. Ich muss dafür gerade stehen." Der Mann hatte seinem Opfer weisgemacht, er könne ihr einen Job beim Katastrophenschutz in Bonn verschaffen. Sie übernachtete in seiner Wohnung in Nordhausen, weil sie angeblich am nächsten Tag gemeinsam zur Vertragsunterzeichnung nach Bonn fahren wollten. Die Frau war laut psychiatrischem Gutachter auf einen Hochstapler hereingefallen, der mit Lügengeschichten Aufmerksamkeit erzielen wollte.