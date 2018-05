Verdacht des Anlagebetrugs in Millionenhöhe

Nach jahrelangen Ermittlungen ist gegen Verantwortliche des Erfurter Unternehmens "m.o.s. Eurofinanzhaus GmbH & Co KG" Anklage erhoben worden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wirft die Staatsanwaltschaft Mühlhausen drei Männern banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor.

Sie sollen zwischen 2005 bis 2013 Kapitalanlegern Renditen vorgetäuscht haben, ohne die eingeworbenen Gelder entsprechend angelegt zu haben. Bekannt seien 194 Anleger, denen Gewinne von bis zu 24 Prozent in Aussicht gestellt wurden, wenn sie in zwei Unternehmen in Zypern investierten. Bei diesen Firmen soll es sich um Briefkastenfirmen gehandelt haben. Den Anlegern sollen außerdem Renditen aus Immobilien, Bergbauberechtigungen oder Gemälden "garantiert" worden sein.